شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض الأعلى.. 4 آلاف حالة تسمم كيميائي ودوائي بالمملكة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

حالات التسسمم في المناطق

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الصحة «4075» حالة تسمم كيميائي ودوائي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي، منها «2446» حالة تسمم دوائي، و«1629» حالة تسمم كيميائي.وأوضحت إحصائية للوزارة أن حالات إصابات الذكور بالتسمم الكيميائي والدوائي فاقت حالات إصابات الإناث، وذلك بواقع «2272» حالة للذكور مقابل «1803» للإناث.وبينت أن السعوديين استحوذوا على النصيب الأكبر من حالات التسمم، حيث بلغ إجمالي حالات التسمم الكيميائي والدوائي للسعوديين «3427» حالة مقابل «648» حالة لغير السعوديين.ووفقاً للإحصائية، استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حالات التسمم الدوائي والكيميائي، بعدد «944» حالة تسمم، تلتها جدة ب «486» حالة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع «310» حالة تسمم دوائي وكيميائي، وتساوت الحدود الشمالية والقريات في المرتبة الرابعة بعدد «248» حالة لكل منطقة صحية، فيما حلت حائل خامسا ب «223» حالة تسمم دوائي وكيميائيكما تصدرت الرياض حالات التسمم الدوائي، بعدد «684» حالة، وحلت جدة ثانيا ب «315» حالة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بإجمالي «194» حالة، والمدينة المنورة رابعا ب «161» حالة، وحائل خامسا بعدد «146» حالة تسمم دوائيبينما حلت الرياض في صدارة الترتيب من حيث عدد حالات التسمم الكيميائي بعدد «260» حالة، وحلت القريات ثانيا ب «180» حالة، وجدة ثالثا ببواقع «171» حالة، والإحساء رابعا ب «145» حالة، والشرقية خامسا بعدد «116» حالة تسمم كيميائي.