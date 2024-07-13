الأرصاد لـ"اليوم": الدمام سجلت 51 مئوية وانخفاض طفيف متوقع بالحرارة

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الدمام - شريف احمد - شهدت معظم مدن ومحافظات المملكة موجة حارة شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في عدة مناطق الـ 50 درجة مئوية، خصوصًا في المنطقة الشرقية.وسجلت الدمام والأحساء يوم أمس الجمعة درجات حرارة بلغت 51 درجة مئويةوقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، لـ "اليوم"، المملكة تشهد حالياً ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، حيث سجلت يوم أمس الجمعة كل من الدمام والأحساء درجات حرارة مرتفعة بلغت 51 درجة مئوية يومياً.وفي محافظة ينبع بلغت درجات الحرارة 49 درجة مئوية، بينما سجلت القيصومة 48 درجة مئوية.وكان للموجة الحارة تأثير واضح على العاصمة الرياض، حيث سجلت الرياض ووادي الدواسر 47 درجة مئوية،وأضاف العقيل أن الطقس لا يزال شديد الحرارة اليوم السبت، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.وسجل القطاع الشرقي اليوم السبت 48 درجة مئوية في الدمام.وأوضح أن الطقس سيبقى حاراً إلى شديد الحرارة على القطاع الشرقي وشرق منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.ومن المتوقع أن تخف حدة درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الأحد حتى نهاية الأسبوع القادموفيما يخص التوقعات الجوية لمنطقة عسير والباحة، أوضح العقيل أنه من المتوقع أن تكون الأجواء أكثر اعتدالاً مع احتمالية هطول أمطار على طول جبال السروات ومرتفعات جازان ومنطقة عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.وأشار إلى أن درجات الحرارة في المرتفعات والمصايف ستكون باردة نسبيًا، خاصة في قمم جبال جازان ومنطقة عسير وجبال بني مالك وفيفًا، حيث ستكون بين 14 إلى 15 درجة مئوية ليلاً، وقد تصل العظمى في بداية العشرينياتوأوضح "العقيل" أما في المدن الكبيرة مثل أبها وخميس مشيط والطائف، فستكون درجات الحرارة في بداية الثلاثين درجة مئوية نهارًا. ومن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة في هذه المناطق، مع احتمالية هطول أمطار على فترات