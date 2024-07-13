شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسجل أقل معدلٍ للغبار لأول مرة منذ 20 عاما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت المملكة انخفاضا ملحوظاً خلال شهر يونيو الماضي في حالات الغبار والعواصف الغبارية والرملية بنسبة 90 في المائة للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.

وصرح «المركز الوطني للعواصف الغبارية والرملية» إن هذا الانخفاض جاء تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030» البيئية، ليسجل تطوراً بعد الانخفاض الذي بلغ 80 في المائة خلال شهر مايو الماضي، حيث أفاد المركز في حينه بأنه يُعد أقل معدل لشهر مايو منذ 20 عاماً.

ويعتبر عام 2023 أقل الأعوام تسجيلاً لحالات الغبار مقارنة بالفترة من عام 2003 إلى 2022، حيث أسهمت جهود منظومة البيئة والمياه والزراعة و«مبادرة السعودية الخضراء» وبرامجها البيئية والتشجير بالمملكة في مكافحة العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها وإيجاد بيئة مستدامة، وفقاً للمستهدفات البيئية في «رؤية السعودية 2030».