شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: "قمر محرم" في التربيع الأول .. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

رصد القمر

الدمام - شريف احمد - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء العالم العربي ترصد، اليوم قمر شهر محرم في طور التربيع الأول، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.وبينت أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشرقي، وسيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، موضحة أنه بعد حلول ظلمة الليل يرصد نجم لامع قرب القمر هو السماك الأعزل.وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن السماك الأعزل يعد من نجوم المرتبة الأولى، ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وأن حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض، ويظهر كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة من سطح الأرض.وأشار إلى أن فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً، وأنه الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، وذلك نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.وبين رئيس الجمعية أن القمر سيبقى مشاهداً إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 01:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة ( 10:48 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر.وأضاف أن خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل.