إيفاد 136 معلما إلى الأكاديميات والمدارس في الخارج

اعتمدت وزارة التعليم، الأربعاء، إيفاد نحو 136 معلمًا ومشرفًا تربويًا إلى الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية في الخارج، للعام الدراسي المقبل 1446، وتكليف الموفدين بحضور برنامج المهارات الأمنية الدبلوماسية «عن بعد»، والمقدم من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، لمدة 5 أيام، وتتواصل الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج مع الموفدين، بشأن موعد إقامة البرنامج وتنسيق آلية الحضور.

وأوضحت الوزارة أن مدة الإيفاد 4 أعوام دراسية فقط، ينهى بعدها الإيفاد، وإن تأخرت مباشرة الموفد في العام الأول لأي سبب كان، ولا يقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي، وأهابت الوزارة بمديري التعليم في المناطق والمحافظات، والمشرف العام على عمليات الموارد البشرية في الوزارة مراعاة، منح الموفدين للتدريس في الخارج أوامر الإركاب لهم ولمرافقيهم، وذلك بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات الدخول للعمل بالدول الموفدين إليها، وإخلاء طرف المعلمين والمشرفين التربويين الموفدين قبل 15 يومًا من التاريخ المحدد للمباشرة، ورفع مباشرة المعلمين والمشرفين التربويين الموفدين إلى إدارات التعليم التابعين لها، وإشعار الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة بصورة من خطاب مباشرة كل موفد، وجاء في القرار متابعة المعلمين الموفدين وتزويد إدارات التعليم التابعين لها والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة بتقارير الأداء الوظيفي السنوي لهم، وأي تقارير أخرى يتم طلبها.

حالات الإنهاء

شددت الوزارة على الرفع للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة لإنهاء إيفاد المعلم أو المشرف التربوي في الحالات التالية:

1 - مغادرة بلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر، والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.

2 - تقصير المعلم أو المشرف التربوي في عمله، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، واعتماد ذلك من سفير خادم الحرمين الشريفين أو القنصل السعودي في بلد المقر.

3 - إذا تأخر الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على 10 أيام عمل من التاريخ المحدد لمباشرته في قرار الإيفاد، أو عن عودته لمباشرة العمل بعد تمتعه بإجازته السنوية خلال مدة إيفاد.

أوقات المباشرة

الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج: 5 أيام عمل قبل عودة الطلاب بداية الفصل الدراسي الأول.

أستراليا «كلية الفيصل في سيدني» 27 رجب المقبل.

مركز الملك عبدالعزيز في تاجورة 21 صفر المقبل.

إندونيسيا «الجامعات» 29 صفر المقبل.

كينيا 30 ربيع أول المقبل.

البحرين 21 صفر المقبل.

النيجر 21 ربيع أول المقبل.

السنغال 30 ربيع أول المقبل.

هونج كونج 22 صفر المقبل.

تايوان «يايبيه» 22 صفر المقبل. 4 أعوام دراسية