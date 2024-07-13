شكرا لقرائتكم خبر عن بينها التسويق الرقمي.. جامعة جدة تعلن عن 26 دبلوما مجانيا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام