اخبار السعوديه

بينها التسويق الرقمي.. جامعة جدة تعلن عن 26 دبلوما مجانيا

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها التسويق الرقمي.. جامعة جدة تعلن عن 26 دبلوما مجانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة عن إتاحة 26 برنامج دبلوم بالكلية التطبيقية مجانية ضمن مراحل القبول للعام 1446 هـ.
وتواكب الدبلومات مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة.

الشهادات المهنية

كما تستهدف تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص وغير الربحي المحلي والعالمي.
ومن أهم الدبلومات، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة ، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج. ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا