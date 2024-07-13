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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها التسويق الرقمي.. جامعة جدة تعلن عن 26 دبلوما مجانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة عن إتاحة 26 برنامج دبلوم بالكلية التطبيقية مجانية ضمن مراحل القبول للعام 1446 هـ.
وتواكب الدبلومات مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة.
ومن أهم الدبلومات، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة الرياضية، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج. ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.
وتواكب الدبلومات مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة.
الشهادات المهنيةكما تستهدف تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص وغير الربحي المحلي والعالمي.
ومن أهم الدبلومات، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة الرياضية، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج. ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.