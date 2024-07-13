شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات يستقبل سفير خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان اللويحان العنقري.
ورحب سموه خلال الاستقبال بسفير خادم الحرمين الشريفين , متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.
كما نقل السفير لسموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتمنياتهما - حفظهما الله - لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق بدوام التقدم والازدهار.
ورحب سموه خلال الاستقبال بسفير خادم الحرمين الشريفين , متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.
كما نقل السفير لسموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتمنياتهما - حفظهما الله - لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق بدوام التقدم والازدهار.