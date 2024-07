شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي للأحياء يحقق 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الدولي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المنتخب السعودي للأحياء 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 في دورته 35 التي أقيمت في مدينة أستانا بدولة كازاخستان خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 320 طالباً من 83 دولة.وخطف الطالب رائد طلبه بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 2800 ساعة تدريبية على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب. ميدالية فضية:-رائد طلبه This is a Twitter Statusميدالية برونزية:-علي الخليفة This is a Twitter Status-عبدالله السبيعي This is a Twitter Statusشهادة تقدير:-سمير النجار This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— موهبة (@mawhiba)بينما حقق الطالب علي الخليفة بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية البرونزية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة تلقى خلالها 2800 ساعة تدريبية.كما حصل الطالب عبدالله السبيعي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الطائف والذي تلقى 2500 ساعة تدريبية على ميدالية برونزية.فيما حصل الطالب سمير النجار بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة والذي تدرب 2500 ساعة تدريبية على شهادة تقدير.وقالت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن الإنجاز تحقق -بتوفيق من الله تعالى- ثم بدعم القيادة الرشيدة، لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجالات كافة، وبناء جيل مبدع قادر على النهوض بالأوطان وقيادة المستقبل.وقدمت الأمين العام لمؤسسة "موهبة"، جزيل الشكر والتقدير لوزير التعليم يوسف البنيان، على دعمه لمؤسسة "موهبة" وبرامجها، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين في مدارس التعليم العام، مؤكدةً أن الفوز أحد ثمار الشراكة المتميزة بين "موهبة"، والوزارة، وتجسيداً لهذه الشراكة التي تنعكس إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، وتتيح تقديم خدمات أكبر لرعاية وتدريب وتأهيل الموهوبين، وإيجاد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام.ويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي، طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، وتقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنوياً باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.وانطلقت المسابقة للمرة الأولى في جمهورية التشيك عام 1990م، وكان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط، لتتزايد أعداد الدول سنوياً حتى وصلت في هذه النسخة من عام 2024 في دولة كازاخستان إلى 83 دولة.