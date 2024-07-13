- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية وتمور وبرامج رعاية.. تفاصيل جهود مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي الأيتام بساحل حضرموت وذلك ضمن مشروع سند لرعاية الأيتام بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.
ويتضمن البرنامج رفع كفاءة وقدرات مشرفي الأيتام من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والبرامج التطبيقية والسلوكية للتعامل مع الأيتام، بالإضافة إلى مفاهيم في الحماية والرعاية وغيرها.
ويهدف مشروع "سند" لتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية وبرامج التمكين الاقتصادي للأيتام ولأسرهم، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه لصالح 30 مشرفاً اجتماعياً من الجهات العاملة في الأيتام بمحافظتي حضرموت وتعز. ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته وتوفير أسباب العيش الكريم لهم .
واستفاد منها 3,619 فرداً بواقع 517 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي للأمين العام لوزارة الأسرة والتضامن الحاج نجوقو ضيوف، وذلك في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دكار.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مختلفة أنحاء العالم.
ويتضمن البرنامج رفع كفاءة وقدرات مشرفي الأيتام من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والبرامج التطبيقية والسلوكية للتعامل مع الأيتام، بالإضافة إلى مفاهيم في الحماية والرعاية وغيرها.
الرعاية الاجتماعيةوأشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد باضروس بالتدخلات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حضرموت وعموم اليمن، وبالأخص اهتمامه بشريحة الأيتام من خلال عدد من البرامج والأنشطة المختلفة، والتي حققت نتائج ذات أثر ملموس في حياة الأيتام وأسرهم.
ويهدف مشروع "سند" لتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية وبرامج التمكين الاقتصادي للأيتام ولأسرهم، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه لصالح 30 مشرفاً اجتماعياً من الجهات العاملة في الأيتام بمحافظتي حضرموت وتعز. ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته وتوفير أسباب العيش الكريم لهم .
517 سلة غذائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 517 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجاً في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.
واستفاد منها 3,619 فرداً بواقع 517 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.
هدية المملكة للسنغالسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية المتضمنة 50 طنًا من التمور لجمهورية السنغال.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي للأمين العام لوزارة الأسرة والتضامن الحاج نجوقو ضيوف، وذلك في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دكار.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مختلفة أنحاء العالم.