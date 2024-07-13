شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية وتمور وبرامج رعاية.. تفاصيل جهود مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.