جامعة جازان تحذر من حسابات تدّعي ضمان القبول بمقابل

وأوصى المتحدث الرسمي للجامعة خريجي الثانوية العامة بالحذر من العمليات الاحتيالية وعدم التجاوب مع تلك الحسابات أو مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل مبالغ مالية.
وأكّد محرق أن عملية القبول تتم إلكترونياً وبكل شفافية من خلال بوابة القبول وقنوات التواصل المعتمدة والمعلنة.
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