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جامعة جازان تحذر من حسابات تدّعي ضمان القبول بمقابل

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حذرت جامعة جازان على لسان متحدثها الرسمي موسى محرق من الحسابات المجهولة التي تنشط على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والقروبات خلال فترة القبول وتروج لضمان القبول مقابل دفع مبالغ مالية، وقيامها بانتحال أسماء عدد من الموظفين والموظفات وطلب بياناتٍ شخصية من المتقدمين للقبول بهدف الاحتيال.

وأوصى المتحدث الرسمي للجامعة خريجي الثانوية العامة بالحذر من العمليات الاحتيالية وعدم التجاوب مع تلك الحسابات أو مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل مبالغ مالية.

وأكّد محرق أن عملية القبول تتم إلكترونياً وبكل شفافية من خلال بوابة القبول وقنوات التواصل المعتمدة والمعلنة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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