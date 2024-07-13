شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل توضح حقيقة المؤشرات المتداولة عن القبول السنوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت جامعة حائل أنها ستراعي في مراحل الفرز القادمة لنتائج المتقدمين والمتقدمات للترشيح للقبول السنوي للعام الجامعي 1446، عدالة المنافسة بين المتقدمين والمتقدمات، واستيعاب أكبر قدر منهم، مؤكدة أن عمليات الفرز والترشيح ستستمر حتى استيفاء جميع المقاعد الشاغرة.

ويأتي ذلك في بيان أصدرته الجامعة، اليوم السبت، عبر منصة «إكس»، بشأن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن مؤشرات المتقدمين للقبول السنوي في الجامعة للعام الجامعي 1446.

وأكدت على أن المؤشرات تخالف الواقع، وتجانبها الحقيقة في جميع تفاصيلها، فيما أهابت الجامعة بجميع المتقدمين والمتقدمات الحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة بالجامعة، ومتابعة مراحل الفرز القادمة.

وشددت الجامعة في ذات الوقت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة عن عمليات القبول السنوي، مع دعواتنا لجميع المتقدمين والمتقدمات بالتوفيق.