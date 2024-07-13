شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين المجزرة بحق النازحين جنوب قطاع غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة في “خانيونس” راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني بين شهيد ومُصاب.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة ، ندد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة الشنعاء، ومواصلة الاحتلال لانتهاكاته السافرة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

كما شدد على الضرورة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لإيقاف هذه السلسلة المتواصلة من المذابح المروعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها من دون رادع.

