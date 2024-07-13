شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم أطراف صناعية ومهمات إسعافية في اليمن ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

إسعاف المنية

الدمام - شريف احمد - قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 129 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يونيو من عام 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 798 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكّلت نسبة النازحين 10% والمقيمين 90% من إجمالي المستفيدين.توزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم أطراف و قياس أطراف وصيانة أطراف إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية .نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 84 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.