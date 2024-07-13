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مركز الملك سلمان يقدم أطراف صناعية ومهمات إسعافية في اليمن ولبنان

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واس - عواصم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 129 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يونيو من عام 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 798 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكّلت نسبة النازحين 10% والمقيمين 90% من إجمالي المستفيدين.
مركز الأطراف الصناعية في تعز - واس

توزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم أطراف و قياس أطراف وصيانة أطراف إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية .
مركز الأطراف الصناعية في تعز - واس

إسعاف المنية

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 84 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
إسعاف المنية ينفذ 84 مهمة - واس

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
إسعاف المنية ينفذ 84 مهمة - واس

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
MO Nasa

MO Nasa

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