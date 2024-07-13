السعودية | هل “حساب المواطن” يشملني إذا كان راتب زوجي عالياً؟.. البرنامج يرد ويوضح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج “حساب المواطن” على منصة “إكس”، بالرد على سؤالٍ من إحدى المتابعات مفاده: هل “حساب المواطن” يشملني إذا كان راتب زوجي عالياً؟

وأجاب حساب خدمة المستفيدين بالقول: سيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة، وهو مَن سيحصل على الدعم، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها.

وأضاف: بإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدَّم عبر الرابط .

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين، 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 209 مليارات ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.. وأوضح أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.

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