السعودية | آل الشيخ يعلن تكريم رواد الفن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، السبت، عن تكريمٍ يُنظم في حفل صناع الترفيه «جوي 2025» المقبل، لعدد من نجوم الفن، بمجال التمثيل في السعودية، والخليج.

وحسبما كشف عنه البيان الصحافي من موسم الرياض، تضم قائمة المُكرمين في الحفل المرتقب، العام المقبل، النجوم المؤثرين في مجال التمثيل على مدار عقود، وكان لهم دور ريادي في مجموعة من الإنتاجات المسرحية، أو التلفزيونية، وهم، السعوديون محمد الطويان، وسعد خضر، وعلي إبراهيم، وعبد الرحمن الخطيب، والكويتيون إبراهيم الصلال، ومريم الصالح، وعبد الرحمن العقل، والقطري غانم السليطي، وفق”الرياضية”.

يُذكر أن حفل صناع السعادة «جوي»، الذي يُنظم في مطلع كل عام في الرياض العاصمة السعودية، وضمن فعاليات موسمها، يعد أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي بمجالات الفن، والسينما، والدراما، والموسيقى، والرياضة، إذ يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما العالميين.

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