نفوق 54 رأسا من الماشية بفرسان

تسبب نفوق جماعي للمواشي بمحافظة جزر فرسان بمنطقة جازان في نفوق 54 رأسا من الضأن منذ ألأحد الماضي حتي لحظة إعداد هذا التقرير.

وأكد أحد مربي الماشية أن مواشيه تعرضت إلى نفوق مفاجئ لعدد من 54 رأسًا من الضأن من يوم الأحد الماضي إلى تاريخ تحرير هذا الخبر.

ويفيد بأنه تقدم ببلاغ وطلب طلب إلى فرع الثروة السمكية بفرسان التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان والذي أفادوه بأنهم سيطلبون أطباء بيطريين من جازان للوقوف على هذا النفوق ولكن إلى هذا اليوم الخميس لم تاتي أي فرقة بيطرية من جازان وما يزال النفوق يتزايد يوم بعد اخر.

"دوت الخليج" تواصلت مع إدارة الإتصال المؤسسي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على تصريح حول الموضوع ولكن لم يصلنا رد حتى الآن.

وتعتبر جزر فرسان مدينة صحية مسجلة ضمن برنامج المدن الصحية على مستوى العالم فهي سجلت بناءً على عدم تسجيل اي من حالات للأوبئة المعدية ومنها حمى الوادي المتصدع.

ومن ذلك الوقت منعت وزارة الزراعة دخول المواشي الى جزر فرسان إلا بعد الحجر الصحي والكشف من قبل اطباء المحجر بالسماح لها بالعبور والدخول الى فرسان.

كما أنه لا يسمح بدخول الإناث من الاغنام أو البقر أو الضان نهائيًا، يعاني تجار المواشي بفرسان من عدم وجود عيادة بيطرية لوزارة الزراعة تساعدهم في الكشف على مواشيهم وتدخلهم السريع في حال تعرضت مواشيهم لأمراض مميتة.