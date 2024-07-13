السياحة السعودية تطلق برنامج الدبلوم المتوسط في السفر والسياحة

ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات البشرية من خلال توفير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية في قطاع السفر والسياحة؛ وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً لتوفير تجربة تعليمية نظرية وعملية في مجالي السفر والسياحة، حيث يمتد البرنامج لعامين دراسيين.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمجالات التي من شأنها توفير تجارب ناجحة في السفر والسياحة، إضافة لتزويد الطلبة بالمعرفة المتخصصة والمهارات اللازمة للعمل، وتطوير المهارات العملية والكفاءات اللازمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
يذكر أن مبادرة التعليم السياحي تهدف إلى تطوير برامج تعليمية نوعية مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية الرائدة لتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة.
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