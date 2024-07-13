3 مسارات ترفيهية بليالي الطائف

تتواصل فعاليات موسم صيف «ليالي الطائف» بعدد من البرامج الترفيهية والثقافية والتجارية والرياضية؛ لتضفي على الموسم السياحي مزيدًا من عوامل الجذب، من خلال 3 مسارات «الرياضي والترفيهي والزراعي».

وشهدت الفعاليات في الردف وجامعة الطائف والنادي الأدبي والقرى السياحية والمنتجعات بمشاركة الجهات المعنية إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة والزوار والمصطافين. فيما شهد النادي الأدبي تفاعلًا كبيرًا من الحضور مع أمسيات وندوات تاريخية ينفذها خلال الموسم، مبرزًا دور المواقع الأثرية والتراثية في المحافظة والمراكز التابعة لها، فيما شهدت جامعة الطائف توافد السياح والزوار مع أولى الفعاليات المنفذة خلال الصيف.

وفي الجانب الرياضي، يشهد نادي سباق الخيل بالطائف مسابقات مع موسم الصيف لمحبي رياضة الفروسية، حيث سيكون لمدينة الورد نصيبها في مسابقات الفروسية والمتمثل في كأس الورد الطائفي.