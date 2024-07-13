تكثيف الجهود للحد من انتشار الحيوانات الضالة

كثفت الأمانات والبلديات جهودها للحد من انتشار الحيوانات الضالة ومنع انتشارها على الطرق وشوارع الأحياء، وسط تحذيرات من الأطباء البيطريين والمتخصصين من خطورة الحيوانات الضالة، مع التأكيد على ضرورة اتباع أحدث الطرق المتعلقة بالرفق بالحيوان التي تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي، وتوجهات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

مراكز معالجة

في 2018 أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية حينها تعميماً لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، باستخدام الطرق الصديقة للبيئة والبديلة لتقليل كثافة الكلاب الضالة من خلال برنامج CNSR (الجمع والتطعيم- الإخصاء- التعقيم – الإطلاق) والمبني على النظام المعروف دولياً باسم TNR (الجمع – الإخصاء – الإطلاق)؛ بحيث يتم جمع الكلاب الضالة في مراكز معالجة مؤقتة لإخصاء الذكور وتعقيم الإناث واستشفائها وأخيراً إطلاقها في بيئاتها الطبيعية في أطراف المدن.

الرفق بالحيوان

أعدّت الوزارة كراسة موحدة للاسترشاد بها من قبل الأمانات والبلديات التابعة لها بمسمّى (كراسة الشروط والمواصفات لمشاريع تقليل كثافة الكلاب الضالة بمناطق المملكة) حيث تهدف هذه الكراسة إلى الحد من زيادة كثافات الكلاب الضالة داخل النطاق العمراني بالتوسع في استخدام الطرق الرحيمة والاستفادة منها من قبل مراكز الأبحاث المتخصصة، أو إتاحة الفرصة لاقتنائها لمن يرغب في ذلك قبل إطلاقها، وذلك تماشياً مع نظام الرفق بالحيوان وحفاظاً على الصحة العامة للسكان من مخاطرها أو إزعاجها، كما تهدف كراسة الشروط إلى تحديد أراضي خارج المدن من قبل الأمانات ليقوم المقاولون المنفذون لهذه المشاريع بإنشاء مراكز المعالجة المؤقتة للكلاب الضالة كمواقع إيواء، يتم من خلالها الجمع والتطعيم والإخصاء والتعقيم والإطلاق للكلاب الضالة؛ بحيث تؤول هذه المباني للأمانات بعد انتهاء المشروع.

تطعيم وتعقيم

وجهت الوزارة الأمانات والبلديات التابعة لها بالاستفادة من العقود القائمة الخاصة لمكافحة آفات الصحة العامة التي تتضمن مكافحة الكلاب الضالة (لحين البدء في تنفيذ هذه المشاريع)؛ بتعديل بعض مهامها وواجباتها لتتوافق مع التوجيهات الجديدة؛ بحيث تكون الاستفادة من جزء من البند المخصص لتوريد مادة (سلفات الاستركنين) التي أصبحت مادة مقيدة؛ وذلك بتوريد مواد تخدير وتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة، والاستفادة من الكادر الفني في العقد القائم في أعمال جمع وتطعيم وإخصاء وتعقيم الكلاب الضالة، إذا توفر لديهم الخبرة، وفي حال عدم توفر الخبرة لديهم يتم استبدالهم بكادر متخصص ممن لديهم خبرة في أعمال التعقيم والإخصاء، لتتماشى مع مشروع تقليل كثافات الكلاب الضالة بمناطق المملكة.

جهاز طارد

عالجت أمانة منطقة تبوك أوضاع ما يزيد على 531 من الدواب الضالة، ضمن جهودها في الحد من انتشار الدواب في مختلف الأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات، الدكتور محمد بديوي، أنه خلال الأشهر الأولى من عام 2024 عالجت الأمانة أوضاع 3128 دابة، وبزيادة تفوق 100% مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث قامت فرق الأمانة المتخصصة بتركيب 100 جهاز طارد للدواب الضالة، يعمل بالطاقة الشمسية وبالموجات فوق الصوتية، ووُضِعت هذه الأجهزة في الأحياء الطرفية المحاذية للمزارع ووادي أبو نشيفة وضبعان، بهدف الحد من دخول الدواب إلى المناطق السكنية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام أمانة تبوك بتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.