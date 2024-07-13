موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والخرج والحريق، والدلم، المزاحمية، وحوطة بني تميم، وادي الدواسر. كما تشير تنبيهات «الأرصاد» إلى تأثر والأفلاج، والسليل بهذه الموجة وارتفاع في درجة الحرارة من 49 - 50 درجة مئوية.



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