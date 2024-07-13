استفادة من المياه المجددة بالمناطق

استعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبدالعزيز الشيباني، جهود الوزارة وشركائها؛ لضمان الاستفادة من المياه المجددة، وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتخطيط العرض والطلب عليها في كل المناطق وفق مستهدفات وإستراتيجيات الوزارة؛ لتعزيز قدرات القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

العرض والطلب

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها في الرياض، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحت عنوان «مخرجات دراسة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة (المعالجة)»، وذلك بحضور عدد من مسؤولي ومختصي تخطيط المياه في الوزارة، والمؤسسة العامة للري، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وتناولت الورشة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم استعراض نتائج دراسة الوزارة لتخطيط العرض والطلب في المنطقة الشرقية. كما تم تقديم المخطط الشامل لاستخدام المياه المعالجة على مستوى المملكة، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، وتعزيز استدامة الموارد المائية.

خطوط النقل

خلال الورشة، تمت مناقشة أنظمة ومسارات خطوط النقل والتوزيع المقترحة، بالإضافة إلى تحديد المستفيدين الحاليين والمحتملين من المياه المعالجة في المنطقة الشرقية. كما تم استعراض الآلية المقترحة والبدائل الممكنة لإيصال المياه المعالجة إلى المستفيدين بفعالية وكفاءة.

من جهته، أوضح مدير عام تخطيط قطاع المياه، الدكتور سعود المرشد، أن الهدف الرئيس للورشة هو تعزيز التوافق على مخرجات الدراسة في المخطط الأولي للعرض والطلب على المياه المجددة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أهمية ضمان موافقة هذه المخرجات الخطط التنموية الإستراتيجية في المنطقة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المياه المعالجة، ودعم الخطط التنموية والتطوير الشامل في جميع القطاعات.