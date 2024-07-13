34 فرصة تطوعية بمنفذ الحديثة

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، خلال موسم حج 1445هـ، (34) فرصة تطوعية بعدد ساعات بلغ (11.304) ساعات تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين (338) متطوعاً، حيث شاركوا في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة بعدد (22524) نسخة.

ويأتي ذلك في إطار البرامج والأعمال التي تنفذها الوزارة لحث أفراد المجتمع على المساهمة في الأعمال التطوعية، وخدمة حجاج بيت الله، تحقيقا لرسالة المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.