34 فرصة تطوعية بمنفذ الحديثة

ويأتي ذلك في إطار البرامج والأعمال التي تنفذها الوزارة لحث أفراد المجتمع على المساهمة في الأعمال التطوعية، وخدمة حجاج بيت الله، تحقيقا لرسالة المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
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