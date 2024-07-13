برامج تعليمية وتثقيفية لـ 1410 دارسين بمحو الأمية

وتُقام المراكز التعليمية الفرعية للحملة في 32 مركزًا تعليمًا، 12 للبنين يضم 390 دارساً و20 مركزاً للبنات، بها 1057 دراسة يقوم عليها عدد من المختصين من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية و27 مشاركاً وداعماً.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن محو الأمية أسلوب حضاري تبنته القيادة الرشيدة - حفظها الله - من خلال اعتماد البرامج النوعية، كحملات التوعية ومحو الأمية في المناطق والمحافظات على مستوى المملكة التي تضمن التعلم مدى الحياة، وتعد جيلًا متعلمًا قادرًا على خدمة وطنه ومجتمعه.
وأضاف أن الحملة هي إحدى البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين والمواطنات في أماكنهم، وتعليم الدارسين والدارسات المهارات الأساسية، ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لديهم، وتعزيز الحس والانتماء الوطني.
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