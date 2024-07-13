سوق للمزارعين بالباحة

انطلقت في متنزه الأمير حسام بالقيم، فعالية «سوق المزارعين»، التي تنظمها هيئة فنون الطهي، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة منطقة الباحة.

‏وتهدف الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام، لدعم المزارعين والعاملين في قطاع الطهي، وإبراز وتوثيق المحاصيل الزراعية والمنتجات الطهوية لمنطقة الباحة والتعريف بها، وعرض الفواكه الموسمية، والتمور، والرمان، والبرشومي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة لعرض أبرز المأكولات والمشروبات التي تتميز بها المنطقة، ويدخل في إعدادها بعض المنتجات الزراعية المحلية، كما يتضمن السوق عددًا من الفعاليات المصاحبة.

وتسعى هيئة فنون الطهي عبر هذه الفعالية إلى تعزيز سوق المزارعين ودعمه وتطويره بوصفه منصة داعمة للمنتجات الوطنية تُسهم في تسويقها محلياً وعالميًا، كما تُمكّن المزارعين من بيع منتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ إلى المستهلكين، وذلك في سياق جهود الهيئة الرامية إلى استدامة الإنتاج والاستثمار المحلّي في قطاع فنون الطهي، والنهوض بجميع مساراته واتجاهاته.