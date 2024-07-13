وتهدف الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام، لدعم المزارعين والعاملين في قطاع الطهي، وإبراز وتوثيق المحاصيل الزراعية والمنتجات الطهوية لمنطقة الباحة والتعريف بها، وعرض الفواكه الموسمية، والتمور، والرمان، والبرشومي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة لعرض أبرز المأكولات والمشروبات التي تتميز بها المنطقة، ويدخل في إعدادها بعض المنتجات الزراعية المحلية، كما يتضمن السوق عددًا من الفعاليات المصاحبة.
وتسعى هيئة فنون الطهي عبر هذه الفعالية إلى تعزيز سوق المزارعين ودعمه وتطويره بوصفه منصة داعمة للمنتجات الوطنية تُسهم في تسويقها محلياً وعالميًا، كما تُمكّن المزارعين من بيع منتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ إلى المستهلكين، وذلك في سياق جهود الهيئة الرامية إلى استدامة الإنتاج والاستثمار المحلّي في قطاع فنون الطهي، والنهوض بجميع مساراته واتجاهاته.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق للمزارعين بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.