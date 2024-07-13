26 دبلوما مجانيا في جامعة جدة

ومن أهم هذه الدبلومات: التسويق الرقمي، وتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وإدارة وتطوير العقار، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والإدارة الرياضية، وإدارة الفندقة والضيافة، والإرشاد السياحي، وغيرها من البرامج، وسيتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.
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