26 دبلوما مجانيا في جامعة جدة

أعلنت جامعة جدة إتاحة 26 برنامج دبلوم في الكلية التطبيقية مجانا ضمن مراحل القبول للعام 1446 هـ، لمواكبة مستجدات العصر وتلبية احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص، وغير الربحي المحلي والعالمي.

ومن أهم هذه الدبلومات: التسويق الرقمي، وتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وإدارة وتطوير العقار، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والإدارة الرياضية، وإدارة الفندقة والضيافة، والإرشاد السياحي، وغيرها من البرامج، وسيتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.