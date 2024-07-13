أنت كفو بالطائف

انطلقت فعاليات مبادرة أمانة الطائف «أنت كفو» في متنزه الردف، للتوعية والتثقيف المجتمعي للحفاظ على النظافة والمرافق العامة، وتتضمن حملة توعوية معززة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتركيز على دور ومشاركة المجتمع في التنمية والازدهار، ودعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في سبيل معالجة مظاهر التشوه البصري.

وتأتي هذه الفعاليات في موسم الطائف السياحي لتساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة، وتخفيض تكلفة صيانة المرافق العامة وكفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية والزراعية.