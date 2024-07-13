أعلنت الهيئة العامة للطرق افتتاح حركة المرور على طريق أبو حدرية - الخفجي في الاتجاهين من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 23 كم، وذلك بعد استكمال إصلاح وتوسعة الجزء المتبقي من الطريق بتكلفة تزيد على 65 مليون ريال سعودي، مما سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، وتحسين كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن المشروع، وهو أحد مراحل المشروع الكامل لتطوير وتوسعة طريق أبو حدرية - الخفجي، شمل تنفيذ حزمة من أعمال السفلتة، وإنشاء 25 منشأة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب أكثر من 10 آلاف علامة من علامات الأرض (عيون القطط)، وتغطية 180 كم بالدهانات الأرضية.

وقد روعي في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال كاللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.