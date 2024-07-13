افتتاح حركة المرور على طريق أبو حدرية - الخفجي

وأوضحت الهيئة أن المشروع، وهو أحد مراحل المشروع الكامل لتطوير وتوسعة طريق أبو حدرية - الخفجي، شمل تنفيذ حزمة من أعمال السفلتة، وإنشاء 25 منشأة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب أكثر من 10 آلاف علامة من علامات الأرض (عيون القطط)، وتغطية 180 كم بالدهانات الأرضية.
وقد روعي في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال كاللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
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