%77 انخفاضا في زمن تأخير إشارة بالأحساء

بعد 7 أيام، من التطبيق الفعلي «ميدانيًا»، واستكمال تنفيذ التحسينات المرورية في تقاطع طريق «الملك عبدالله- العقير»، ضمن مشروع إعداد التصاميم لتقاطعات طريق العقير السياحي في الأحساء، وتحديث أزمنة الإشارات فيه، كشفت أمانة الأحساء، انخفاضًا في متوسط زمن تأخير الإشارات الضوئية في التقاطع بنسبة 77%.

4 أطوار

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة» الدكتور عبدالحميد المعجل لـ«دوت الخليج» أمس: إن جعل لكل تقاطع فيه إشارة مرورية 4 أطوار، بواقع طور واحد لكل اتجاه، هذا هو مفهوم خاطئ، وكثير من التقاطعات التي تعمل بـ 4 أطوار، فيها زمن الدورة طويل جدًا، مما يسبب ازدحامًا وازعاجًا لمستخدمي التقاطع، وبالأخص في خارج ساعات الذروة «منتصف الليل»، مع قلة السيارات في التقاطع، موضحًا أنه لتحديد زمن الدورة «المثالي»، وتحديد الأطوار في هذه الإشارة، يعتمد على حساب الأحجام المرورية لمدة أسبوع على هذا التقاطع، ثم يحدد زمن الدورة وعدد الأطوار.

أسبوعان للتكيف

أضاف أن تحويل إشارة ضوئية من 4 أطوار إلى 3 أطوار، مما يقلل زمن الدورة، ويترتب عليه تقليل زمن التأخير لمستخدمي التقاطع، وهي تجربة جديدة، ويحتاج قائدو المركبات من أسبوع إلى أسبوعين للتكيف مع هذا النظام الجديد، وفيه الحركة المرورية منظمة، بشكل أفضل من السابق. يذكر أن التقاطع، يشهد حركة مرورية عالية بـ12 ألف مركبة خلال الذروة الصباحية والمسائية.

الأطوار الـ 3 الجديدة في الإشارة

01- مسار حر للقادمين من الشمال، والمتجهين جنوبًا، ويتزامن مع ذلك فتح الحركة المرورية للمركبات القادمة من الجنوب والمتجهة شمالًا.

02- الحركة المرورية للقادمين من الشمال والمتجهين شرقًا إلى طريق العقير باتجاه المدن والقرى الشرقية بالتزامن مع فتح الحركة المرورية للقادمين من الجنوب والمتجهين غربًا.

03- الحركة المرورية المعتادة للقادمين من الشرق؛ المدن والقرى الشرقية، دون تغيير للحركة في الاتجاه غربًا أو جنوبًا.