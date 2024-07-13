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العقيل: درجات الحرارة تعود إلى معدلات الطبيعية الأسبوع المُقبل .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل طقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال العقيل خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الآن على الساحل الشرقي للمملكة، ودرجات الحرارة وصلت إلى نهائيات الأربعينات على الساحل الشرقي خاصة في الدمام والأحساء وشمال شرق المملكة.

وتابع : درجات الحرارة في العاصمة الرياض أقل مما كانت عليه أمس ولا تزال مرتفعة ، أمس سجلنا 47 واليوم تصل إلى 45 .

واختتم حديثه : يتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في الأسبوع القادم، لكن ستكون هناك موجة حر أخرى تبدأ نهاية الأسبوع المقبل خاصة على القطاع الشرقي للمملكة وشرق منطقة الرياض.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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