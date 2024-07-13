شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: درجات الحرارة تعود إلى معدلات الطبيعية الأسبوع المُقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل طقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال العقيل خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الآن على الساحل الشرقي للمملكة، ودرجات الحرارة وصلت إلى نهائيات الأربعينات على الساحل الشرقي خاصة في الدمام والأحساء وشمال شرق المملكة.

وتابع : درجات الحرارة في العاصمة الرياض أقل مما كانت عليه أمس ولا تزال مرتفعة ، أمس سجلنا 47 واليوم تصل إلى 45 .

واختتم حديثه : يتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في الأسبوع القادم، لكن ستكون هناك موجة حر أخرى تبدأ نهاية الأسبوع المقبل خاصة على القطاع الشرقي للمملكة وشرق منطقة الرياض.