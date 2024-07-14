عيادات تمريض متقدمة لعلاج مرضى قصور القلب

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وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن ممارس التمريض المتقدم هو ممرض مسجل حاصل على درجة الماجستير في هذا التخصص الفريد من نوعه في الممارسة التمريضية المتقدمة، مما يمكنه من اتخاذ قرارات عالية المستوى في التقييم السريري، تشخيص الأمراض، وعلاج الحالات البسيطة والمعقدة.
كما يتمتع بصلاحيات التنويم والخروج وإحالة المرضى وفقا لتنظيمات المنشأة الصحية.
وأبان أن إدارة التمريض تبنت هذا المشروع تحديدا في مركز القلب لأهمية الأمراض القلبية كونها السبب الأول للوفيات، وكون مدينة الملك عبدالله الطبية إحدى أكبر مراكز القلب في المنطقة الغربية.
ومع تزايد النمو السكاني وزيادة الضغط على العيادات الخارجية وأقسام التنويم، أصبح من الضروري تفعيل دور الممرض الممارس في عيادات القلب لتوفير متابعة مستمرة للمرضى، ومنع مضاعفات الأمراض التي تؤثر على جودة الحياة، وتقليل عدد مرات التنويم مما يحسن عملية إدارة الحالات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتنويم المرضى وتقليل زيارات الطوارئ، مؤكدا أن هذا الدور الجديد يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمة، ودعم الكادر التمريضي من خلال تفعيل جميع أدواره بصفته ذراعَ تمكين جديد للتخصص وجعل بيئته جاذبة.
ممارس التمريض المتقدم:
- ممرض مسجل حاصل على درجة الماجستير.
- اتخاذ قرارات عالية المستوى في التقييم السريري.
- تشخيص الأمراض.
- علاج الحالات البسيطة والمعقدة.
- صلاحيات التنويم والخروج.
- إحالة المرضى وفقا لتنظيمات المنشأة الصحية.
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