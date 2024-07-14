حملة لإشراك المجتمع في تنمية وازدهار الطائف

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وتأتي هذه الفعاليات في موسم الطائف السياحي لتساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة، وتخفيض تكلفة صيانة المرافق العامة وكفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية والزراعية.
ونسقت الأمانة للحملة التثقيفية مع فريق عمل كفاءة الإنفاق بالأمانة لتشجيع أفراد المجتمع على العمل التطوعي تحت وفق خطط المشاركة المجتمعية لتعزيز الوعي الاجتماعي بين جميع الشرائح ليكون الجميع فاعلين في دعم أعمال الحفاظ على النظافة والصحة العامة ومكتسبات الوطن الغالي من المرافق والمنشآت الخدمية.
أهداف الحملة:
- تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة.
- تخفيض تكلفة صيانة المرافق العامة.
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