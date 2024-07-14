مخطط شامل لاستخدام المياه المعالجة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار المخطط الشامل لاستخدام المياه المعالجة، استعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني جهود الوزارة وشركائها؛ لضمان الاستفادة من المياه المجددة وتعظيم القيمة الاقتصادية لها، وتخطيط العرض والطلب عليها في كافة المناطق. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها في الرياض بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحت عنوان «مخرجات دراسة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة (المعالجة)». وتناولت الورشة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم استعراض نتائج دراسة الوزارة لتخطيط العرض والطلب في المنطقة الشرقية، كما تم تقديم المخطط الشامل لاستخدام المياه المعالجة على مستوى المملكة، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها وتعزيز استدامة الموارد المائية. أهداف الورشة: تعزيز التوافق على مخرجات الدراسة في المخطط الأولي.

موافقة هذه المخرجات مع الخطط التنموية الاستراتيجية.

تحقيق أقصى استفادة من المياه المعالجة.

دعم الخطط التنموية والتطوير الشامل في القطاعات.

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