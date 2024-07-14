شكرا لقرائتكم خبر تفعيل قضائي لنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستناقش الورشة التي يشارك في أعمالها قضاة ومتخصصون من منسوبي المؤسسات العدلية والتشريعية والجهات ذات العلاقة من الدول العربية، أوراقا علمية في إطار أهدافها المتمثلة في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، كما تناقش أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، إضافة إلى مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية «إن الجامعة كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وجهة موكل إليها تنفيذ الاستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، وعضو مراقب بمجلس وزراء العدل العرب تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس؛ يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية».
أبرز المناقشات:
- التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
- المعايير الدولية الخاصة بالعقوبات البديلة.
- أثر البدائل على الاكتظاظ السجني والعود للجريمة.
- استعراض التجارب العربية والدولية.
- مناقشة التطبيقات العربية لبدائل العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل قضائي لنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.