منطقة مكة الأعلى في درجات الحرارة بـ 52

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وبين أن مدينة القيصومة صعدت أمس الأول إلى 50 درجة مئوية في الظل؛ فيما استقرت درجة الحرارة عن الـ 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء؛ وتوقع استمرار تأثير الموجة الحارة ، واحتمالية هطول الأمطار على جميع المناطق بأعلى من المعدل، وغزيرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والجنوبية.
من جهة أخرى أشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «WMO» ـ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية الذي يصادف 12 يوليو من كل عام ـ ؛ بجهود المملكة ممثلة في المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية وذلك في بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة.
درجات الحرارة:
- تسجيل منطقة مكة المكرمة 52 درجة مئوية.
- ارتفاع الحرارة بـ 2 درجة مئوية عن المعدل بالشمالية.
- 1.5 درجة مئوية على منطقتي الرياض والشرقية.
- القيصومة صعدت إلى 50 درجة مئوية في الظل.
- استقرت الحرارة عند 48 مئوية بالدمام والأحساء.
- احتمالية هطول الأمطار على جميع المناطق.
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