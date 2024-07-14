شكرا لقرائتكم خبر منطقة مكة الأعلى في درجات الحرارة بـ 52 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عن دخول الربع الثاني من فصل الصيف والمتبقي من نهايته حسب الأرصاد 50 يوما؛ مع تسجيل منطقة مكة المكرمة 52 درجة مئوية؛ مشيرا إلى ارتفاع درجات الحرارة بـ2 درجة مئوية عن المعدل على المناطق الشمالية و1.5 درجة مئوية على منطقتي الرياض والشرقية.

وبين أن مدينة القيصومة صعدت أمس الأول إلى 50 درجة مئوية في الظل؛ فيما استقرت درجة الحرارة عن الـ 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء؛ وتوقع استمرار تأثير الموجة الحارة ، واحتمالية هطول الأمطار على جميع المناطق بأعلى من المعدل، وغزيرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والجنوبية.

من جهة أخرى أشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «WMO» ـ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية الذي يصادف 12 يوليو من كل عام ـ ؛ بجهود المملكة ممثلة في المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية وذلك في بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة.

درجات الحرارة: