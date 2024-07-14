جائزة لرفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني، رعى النائب العام سعود المعجب الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، حضر الحفل الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي النيابة العامة.

وأشار في كلمته خلال الحفل، إلى أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي.

وأكد النائب العام أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني، مبينا أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.

وأوضح أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجابا على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

جائزة «التميز النيابي»

جائزة سنوية تهدف إلى تكريم المتميزين.

تعتمد الجائزة على استراتيجية تقييم دقيقة.

تأخذ في الاعتبار: