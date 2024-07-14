ارتفاع معدل توظيف السعوديين في هندسة الطائرات لـ85%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ارتفع معدل توظيف السعوديين في هندسة الطائرات لـ85 %، شهدت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران حفل تخريج 1354 شابا في تخصص هندسة صيانة الطائرات برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وحضور عدد من القيادات في قطاع الطيران والتعليم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله خلال كلمة في بداية الحفل، أن نسبة توطين التدريب في مجال الطيران بلغت 70%، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطيران.

وأضاف أن الكلية تحظى بدعم كبير من مختلف الجهات الحكومية العسكرية والمدنية والقطاع الخاص، مما يسهم في رفع مستوى التدريب وتوفير فرص عمل متميزة للخريجين.

وأشار المهندس آل عبدالله إلى أن 35 جهة مستفيدة من القطاعات العسكرية والمدنية تشارك في رعاية وتوظيف الخريجين، مما يعزز من فرص العمل ويؤكد على أهمية التدريب التقني والمهني في تحقيق مستهدفات قطاع الطيران وتوطين المهن، مؤكدا على التزام الكلية بمواصلة تطوير برامجها التدريبية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب التقني.

الكلية التقنية العالمية:

تأسست بمدينة الرياض عام 2014.

معدل توظيف بلغ 90% خلال 12 شهرا.

بدأت الكلية مسيرتها بتدريب 290 متدربا.

7 تخصصات رئيسية تشمل: