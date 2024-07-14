شكرا لقرائتكم خبر برامج تعليمية وصحية لـ1410 دارسين بحملة الباحة بلا أمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستفيد 1410 دارسين ودارسات من فعاليات حملة التوعية ومحو الأمية في منطقة الباحة التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بقطاع محافظة العقيق بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية، تحت شعار «الباحة بلا أمية».

وتقام المراكز التعليمية الفرعية للحملة في 32 مركزا تعليما 12 للبنين يضم 390 دارسا و20 مركزا للبنات بها 1057 دراسة يشرف عليها مختصون من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية و27 مشاركا وداعما.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، أن محو الأمية أسلوب حضاري تبنته القيادة الرشيدة من خلال اعتماد البرامج النوعية كحملات التوعية ومحو الأمية في المناطق والمحافظات على مستوى المملكة التي تضمن التعلم مدى الحياة، وتعد جيلا متعلما قادرا على خدمة وطنه ومجتمعه.

وأضاف أن الحملة هي أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين والمواطنات في أماكنهم ، وتعليم الدارسين والدارسات المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لديهم، وتعزيز الحس والانتماء الوطني.

وتستمر الحملة في تقديم عمليات التعليم والتعلم والتوعية والتثقيف بالحملتين الصيفية، وسط حماس وتفاعل الدارسين والدارسات في رحلتهم التعليمية، مستبشرين بتعلم القراءة والكتابة، وصولا إلى التثقيف وتعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي بالجوانب الرقمية والصحية والبيئية.

أبرز أهداف الحملة: