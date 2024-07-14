شكرا لقرائتكم خبر طريق المئة بعسير مقصد سياحي للباحثين عن الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت مراكز التسوق والترفيه المنتشرة على امتداد طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرابط بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط إلى وجهات مفضلة لدى الزوار والمتنزهين القادمين من مختلف المناطق والدول المجاورة إلى عسير، لقضاء أجمل أوقاتهم.

ويعد طريق الأمير سلطان المشهور بـ(طريق المئة)، البالغة مسافته 12 كلم، خيارا مفضلا للتنزه، ووجهة سياحية واقتصادية جاذبة يقصده الآلاف من السياح على مدار اليوم، خاصة ممن يعشقون التسوق في المساء والباحثين عن الترفيه في المنتجعات والكافيهات والمقاهي والمطاعم المتناثرة على جانبي الطريق الذي أصبح علامة بارزة في عسير ونقطة جذب لرؤوس الأموال من داخل المنطقة وخارجها.

وقال عبدالرحمن المؤنس أحد المستثمرين في مجال الكافيهات وبيع القهوة «إن الطريق يعد أحد أهم المواقع التي حرصوا على فتح فرع لنشاطهم التجاري فيه، بسبب موقعه الاستراتيجي الرابط بين أبها وخميس مشيط.

وفي أحد المطاعم التي تقدم مأكولات أوروبية أثنى السائح تركي الصبحان القادم من الدمام على الجودة العالية التي لاحظها في عدد من المحال التجارية على طريق المئة.