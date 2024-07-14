%94 ارتفاع استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في المملكة

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احتساب استهلاك الفرد اليومي من السعرات الحرارية اعتمد على الغذاء المتوفر لاستهلاك الفرد بنهاية سلسلة التوريد دون الأخذ بالحسبان المهدر من الطعام.
بحسب بيانات الفاو فإن استهلاك الفرد من السعرات الحرارية ارتفع في المملكة بنسبة 94% مقارنة بالاستهلاك قبل 60 عاما في 1961م.
الدول التي تصدرت المراكز الأولى من حيث استهلاك الفرد اليومي من سكانها للسعرات الحرارية فكانت أمريكا بـ 3911 كالوري، بلجيكا 3892 كالوري، إيرلندة 3861 كالوري، رابعا تركيا 3825 كالوري، خامسا النمسا 3819 كالوري.
وبحسب البيانات فإن أغلب دول العالم ارتفع فيها استهلاك الفرد من السعرات الحرارية خلال الـ60 عاما الماضية غير أن نسبة الارتفاع كانت أعلى في بعض الدول أكثر من غيرها وعلى رأسها الصين 139%+، الجزائر 117%+، بوركينا فاسو 99%+، مينامار 97%+، خامسا السعودية ب 94%.
أما الدول التي انخفض استهلاك الفرد فيها من السعرات الحرارية في 2021م مقارنة بالعام 1961م فتصدرتها الأردن بـ 47%- ثم أفغانستان بـ27%-.
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