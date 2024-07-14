تخريج 293 فردا بدورة الفرد الأساسي لحرس الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بتخريج دورة الفرد الأساسي لـ293 فردا في مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة جازان، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء البحري ناصر القحطاني، ونائب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء عبدالله الطويل. وقدم الخريجون خلال الحفل عرضا عسكريا، وفرضيات حية، أظهروا خلالها مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه خلال فترة التدريب، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية والأمنية.

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