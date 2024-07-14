شكرا لقرائتكم خبر وفد كاوست يطلع على أشهر 200 لوحة لمونيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطلع الوفد، خلال الزيارة، على أقسام المعرض التفاعلي الذي يعد الأضخم لأشهر 200 لوحة للفنان كلود مونيه، إذ استمتعوا بتجربة فنية فريدة تجمع بين أصالة الفن وتطور التقنية الحديثة، وسط أجواء تحاكي لوحات مونيه، بدءا بلوحة «انطباع، شروق الشمس» (1872) الشهيرة، وختاما بسلسلة «زنابق الماء» (1914- 1926).
كما تجول الوفد في أقسام المعرض، الذي يمثل رحلة عبر الزمن لاستكشاف عبقرية الفنان وفهمه العميق للضوء واللون، كونه يقدم تجربة أصيلة لمحبي الفن الأصيل، إذ صمم مبدعو المعرض (غرفة اكتشاف) بمثابة رحلة تعليمية تبدأ باللوحات المعروضة قبل الدخول إلى الفضاء الغامر، وإتاحة الرؤية بزاوية 360 درجة للوحات الفنية، إلى جانب تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية «Image Totale».
كانت هذه تفاصيل خبر وفد كاوست يطلع على أشهر 200 لوحة لمونيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.