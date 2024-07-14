شكرا لقرائتكم خبر وفد كاوست يطلع على أشهر 200 لوحة لمونيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، أمس الأول، منطقة ومعرضImagine Monet (تخيّل مونيه) - إحدى وجهات موسم جدة 2024- وذلك ضمن الجولات التعريفية التي ينظمها الموسم لمناطق الفعاليات، بهدف التأكيد على المقومات الهائلة التي تتميز فيها مدينة جدة، وتعدد خياراتها الترفيهية، كوجهة مميزة للسياحة والترفيه.

واطلع الوفد، خلال الزيارة، على أقسام المعرض التفاعلي الذي يعد الأضخم لأشهر 200 لوحة للفنان كلود مونيه، إذ استمتعوا بتجربة فنية فريدة تجمع بين أصالة الفن وتطور التقنية الحديثة، وسط أجواء تحاكي لوحات مونيه، بدءا بلوحة «انطباع، شروق الشمس» (1872) الشهيرة، وختاما بسلسلة «زنابق الماء» (1914- 1926).

كما تجول الوفد في أقسام المعرض، الذي يمثل رحلة عبر الزمن لاستكشاف عبقرية الفنان وفهمه العميق للضوء واللون، كونه يقدم تجربة أصيلة لمحبي الفن الأصيل، إذ صمم مبدعو المعرض (غرفة اكتشاف) بمثابة رحلة تعليمية تبدأ باللوحات المعروضة قبل الدخول إلى الفضاء الغامر، وإتاحة الرؤية بزاوية 360 درجة للوحات الفنية، إلى جانب تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية «Image Totale».