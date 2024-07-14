شكرا لقرائتكم خبر عروض شائقة ترسم الفرح على وجوه الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت العروض الشائقة والألعاب الترفيهية العالمية والعروض المسرحية، الفرح والسرور على محيا الأطفال الذين امتلأت بهم ساحات حديقة الأمير ماجد صحبة عائلاتهم، ضمن المناطق الترفيهية لفعاليات موسم جدة 2024.

وعاشت الأسر بحديقة الأمير ماجد التي تعد أكبر حديقة بمحافظة جدة بمساحة إجمالية 120.000 م2، لحظات من ابتهاج ومشاركة الأطفال التي تعلوها الابتسامة والفرح من مختلف الفئات العمرية برفقة أسرهم، وسط تفاعل كبير من العائلات والأطفال، لما تتضمنه الحديقة من عروض السيرك الرائعة التي تشمل بهلوانيات مدهشة ومهارات الأكروبات وأداء مدمجا بين الفن والطبيعة بتصاميم أزياء تضفي لمسة فنية رائعة.

كما تمنح الحديقة لزوار الموسم فرصة الالتقاء بشخصيات الأزهار المبهجة التي تستقبلهم بابتسامتها الجميلة، وتضيف إلى يومهم كثيرا من البهجة والسعادة، وتفتح لهم مجال التفاعل معها والتقاط الصور التذكارية، وتوثيق أجمل اللحظات.

وتضمنت الفعاليات كثيرا من العروض الكرنفالية الاستثنائية والمليئة بالألوان والجمال، التي تبعث الفرح والسرور للزوار، إلى جانب توفير منطقة ألعاب الأطفال على مساحة 8 آلاف متر مربع، إضافة إلى عروض نهارية وعروض ليلية، وعروض النوافير الراقصة.