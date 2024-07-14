شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك خالد تتوج الفائزين بهاكاثون الابتكار في التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت جامعة الملك خالد أمس الأول خلال النسخة الثانية من هاكاثون الابتكار في التعليم، والذي نظمته عمادة الخدمات الالكترونية لمدة خمسة أيام في المدينة الجامعية بالفرعاء الفرق الفائزة بالمراكز المتقدمة، حيث حقق فريق «EduTech» المركز الأول.

وحل في المركز الثاني فريق «سند»، وفي المركز الثالث فريق «فهيم»، وجاء في المركز الرابع فريق «بيان»، فيما حصل على المركز الخامس فريق «تمكن».

وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن دعجم في كلمته التي ألقاها خلال حفل الختام أن «هاكاثون الابتكار في التعليم» في نسخته الثانية، يعكس التزام الجامعة بدفع عجلة الابتكار والإبداع في المجال التعليمي من خلال تضافر العقول الشابة المبدعة، مشيرا إلى أن المشاركين قدموا خلال فترة إقامة الهاكاثون العديد من الرؤى والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها التعليم باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والابتكار يأتي إيمانا منها بأنه ركيزة مهمة للتنمية، حيث حملت رؤية المملكة 2030 الطموحة من المستهدفات ما يؤكد الإيمان العميق بأثر التعليم والابتكار في حياة الفرد والمجتمع ودورهما الفاعل في مستقبل الأجيال.