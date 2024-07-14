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26 برنامج دبلوم مجانيا بجامعة جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة عن إتاحة 26 برنامج دبلوم مجانيا بالكلية التطبيقية ضمن مراحل القبول للعام 1446 هـ وتواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، إضافة إلى تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص وغير الربحي المحلي والعالمي.

ومن أهم هذه الدبلومات، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة ، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج.

ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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