26 برنامج دبلوم مجانيا بجامعة جدة

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ومن أهم هذه الدبلومات، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة الرياضية، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج.
ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.
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