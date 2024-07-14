شكرا لقرائتكم خبر 26 برنامج دبلوم مجانيا بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة عن إتاحة 26 برنامج دبلوم مجانيا بالكلية التطبيقية ضمن مراحل القبول للعام 1446 هـ وتواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، إضافة إلى تأهيل الطلاب للحصول على الشهادات المهنية قبل تخرجهم بالشراكة مع جميع الجهات بالقطاع العام والخاص وغير الربحي المحلي والعالمي.

ومن أهم هذه الدبلومات، التسويق الرقمي، تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إدارة وتطوير العقار، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة الرياضية، إدارة الفندقة والضيافة، الإرشاد السياحي وغيرها من البرامج.

ويتم التقديم عليها عن طريق بوابة القبول الموحد.

