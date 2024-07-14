ضبط 109 إبل مجهولة ومصادرة كميات من الحليب

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التفتيشية التي قادها فرع الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واستهدفت بائعي حليب الإبل غير النظاميين بالأسواق والطرقات العامة؛ لضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم.
وأوضحت بيئة الرياض أن هذه الجولات تأتي استمرارًا للجهود الميدانية التي تبذلها للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، التي ترتبط في الغالب بوجود العمالة غير النظامية، مبينة أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المستهلك، والتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان في ظل انعدام النظافة بمواقع البيع، واستخدام أدوات غير صالحة، إلى جانب عدم التأكد من صحة الحيوان وسلامته.
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