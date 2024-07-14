ضبط 109 إبل مجهولة ومصادرة كميات من الحليب

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض 109 من الإبل المجهولة، وأزال 14 حظيرة غير نظامية تستخدم في عمليات إنتاج الحليب وتربية الإبل، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الحليب المعروضة للبيع في الأسواق والطرقات من قِبل بائعين غير نظاميين.

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التفتيشية التي قادها فرع الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واستهدفت بائعي حليب الإبل غير النظاميين بالأسواق والطرقات العامة؛ لضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم.

وأوضحت بيئة الرياض أن هذه الجولات تأتي استمرارًا للجهود الميدانية التي تبذلها للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، التي ترتبط في الغالب بوجود العمالة غير النظامية، مبينة أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المستهلك، والتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان في ظل انعدام النظافة بمواقع البيع، واستخدام أدوات غير صالحة، إلى جانب عدم التأكد من صحة الحيوان وسلامته.