شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 40 ألف رتبة وشعارات عسكرية و230 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض اليوم، أكثر من 40 ألف رتبة وشعار عسكري و230 بدلة عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية .

وقامت اللجنة بإغلاق محل مخالف يعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

والجدير بالذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.