شكرا لمتابعة خبر عن “طارق الخلف” أصغر من دخل عالم العقارات في القصيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطفل طارق الخلف عن قصته في دخول مجال العقارات والاستثمار، ليصبح أصغر عقاري يدخل ذلك المجال في منطقة القصيم.

وجاء الخلف خلال تقرير مصور نشر على قناة العربية، أكد فيه أن حبه للاستثمار وهذا المجال بدأ عندما كان في عمر الثالثة من عمره، حيث كان والده يصطحبه معه ويعلمه أصول المجال منذ سن صغير.

وظهر على الطفل علامات حبه للمجال حيث بدأ يدخر الأموال، ليشتري بعدها الأسهم، وتحدث الخلف أنه وجد نفسه في ذلك المجال، ويستمتع بتواجده مع والده وسط العقارات والمباني.

فيما ذكر والده أن طارق قد أبدى رغبة في الدخول للمجال دونًا عن باقي إخوته، حيث ظهرت نباهته في سن صغير.