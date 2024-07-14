شكرا لمتابعة خبر عن محمية الإمام تركي بن عبدالله تعيد تكاثر الضَّبّ المهدد بالانقراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسعي المملكة في الفترة الاخيرة للأهتمام بالحياة الفطرية وذلك وفقًا لبرامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ، التي تدعو للمحافظة عليها ، وذلك لأهمية تأثيرها على توازن البيئة وجودة الحياة، واستقرارها بشكل عام.

ويُعد “الضَّبُّ”أحد حيوانات الصحراء الزاحفة التي بدأت بالتكاثر خلال السنوات الماضية بفضل المحميات الملكية الطبيعية بعد أن كان مهدداً بالانقراض قبل سنوات قليلة نتيجة الصيد الجائر والجفاف.

وبنت المملكة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكثر المحميات بالمملكة، والبالغة مساحتها 91,500 كيلو متر مربع.

ولوحظ في الفترة الأخيرة تكاثر “الضَّبان “بشكل جيد، بفضل حماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ورعاية الموائل الطبيعية وتأهيل الأنظمة البيئية وضمان عدم تأثير النشاط البشري ‏على التوازن الطبيعي، بهدف إعادة التوازن البيئي في المنطقة، وإبراز التنوع الفريد فيها.

والجدير بالذكر أن الضَّبُّ من أكثر الزواحف التي احتلت حيزا مهما في الكثير من كتب التراث، والحكايات والأمثال الشعبية، ويكاد يكون الوحيد المصنف ضمن طرائد الصحراء النهارية، ويصل طوله إلى 85 سم عندما يتمّ نموه، ويتحمّل الحرارة والعطش ويتكيف مع أصعب الظروف.