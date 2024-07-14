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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المملكة يتألقون في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 بكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقق طلاب المملكة العربية السعودية إنجازًا علميًا بارزًا في أولمبياد الأحياء الدولي لعام 2024 الذي استضافته كازاخستان، بفضل مثابرتهم ودعم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وجاءت النتائج لتعكس الجهود المبذولة في تطوير التعليم، والموهبة في المملكة.
كما حصل الطالب علي الخليفة من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، مظهرًا براعته وجدارته في هذا المحفل العلمي الدولي.
ولم تتوقف إنجازات طلاب المملكة عند هذا الحد، فقد أضاف الطالب عبدالله السبيعي من تعليم الطائف ميدالية برونزية جديدة إلى رصيد المملكة.
وكرم الطالب سمير النجار من تعليم جدة بشهادة تقدير، اعترافًا بجهوده وإبداعه المتميز.
وقد لعبت "موهبة" دورًا محوريًا في دعم هؤلاء الطلاب وتأهيلهم للمنافسة على المستوى الدولي.
وتظل المملكة فخورة بإنجازات أبنائها، وتواصل السعي لدعم كل موهبة طامحة لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيد العالمي.
وجاءت النتائج لتعكس الجهود المبذولة في تطوير التعليم، والموهبة في المملكة.
ميداليات ترفع راية المملكة عاليًاوحصل الطالب رائد طلبه من تعليم الشرقية على الميدالية الفضية بعد منافسة قوية مع طلاب من مختلف دول العالم، مما أكد على تميز قدراته العلمية.
كما حصل الطالب علي الخليفة من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، مظهرًا براعته وجدارته في هذا المحفل العلمي الدولي.
ولم تتوقف إنجازات طلاب المملكة عند هذا الحد، فقد أضاف الطالب عبدالله السبيعي من تعليم الطائف ميدالية برونزية جديدة إلى رصيد المملكة.
وكرم الطالب سمير النجار من تعليم جدة بشهادة تقدير، اعترافًا بجهوده وإبداعه المتميز.
دور "موهبة" في دعم الموهوبينتعكس هذه الإنجازات الثمرة الحقيقية للاستثمار المستمر في التعليم والمواهب الشابة في المملكة.
وقد لعبت "موهبة" دورًا محوريًا في دعم هؤلاء الطلاب وتأهيلهم للمنافسة على المستوى الدولي.
وتظل المملكة فخورة بإنجازات أبنائها، وتواصل السعي لدعم كل موهبة طامحة لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيد العالمي.