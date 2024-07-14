شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ.

وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي. طقس منطقة الباحة كما شملت، بني حسن، والقرى, والمندق, والمخواة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.