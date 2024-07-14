اخبار السعوديه

مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة

0 نشر
واس - الباحة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي.

طقس منطقة الباحة

كما شملت، بني حسن، والقرى, والمندق, والمخواة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا